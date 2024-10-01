«‎Ежик в тумане» и «‎Сказка сказок» Юрия Норштейна выйдут в прокат

Киностудия "Союзмультфильм" и кинопрокатная компания "Кино.Арт.Про" 17 октября выпустит на большие экраны легендарные анимационные фильмы "Ежик в тумане" и "Сказка сказок". Режиссер мультфильмов лично представит свои работы и обсудит их со зрителями на открытии фестиваля "КАРО.АРТ" 15 октября в киноцентре "Октябрь".

© Российская Газета

Зритель с самого детства знает наизусть содержание любимого мультфильма:

"По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды Медвежонка, а слева - Ежика..."

Мультфильм "Ежик в тумане" - один из самых известных в мире, по праву считающийся культовым. Заслуженно признан одним из лучших на мировом уровне: его постоянно пересматривают и взрослые, и дети.

Юрий Норштейн необычным способом использовал в своих работах метод комбинированных съемок. Во многих мультфильмах он совмещал натурные кадры с анимационным изображением. Например, в "Сказке сказок" в сцене, где Волчок бежит вдоль шоссе, мелькающие за его спиной огни машин - настоящие.

"Я люблю фильмы, где нет каких-то эффектных историй, где мысль сама по себе прозаична, но под мыслью режиссера она обретает глобальный характер. Тогда мы получаем то, что называется художественным произведением", - говорил о своем режиссерском взгляде Юрий Норштейн.

В "Сказке сказок" режиссер выводит мемуарную, автобиографическую составляющую на первый план, демонстрируя возможности анимации в создании удивительных миров, где реальность естественно перетекает в фантазию. Главный герой - серенький Волчок, вопреки устоявшемуся образу из детской колыбельной, оказывается не страшным зверем, а добрым помощником, проводником в мир воспоминаний и грез. Дом Волчка, собирательные образы персонажей, детали быта - все воссоздано по детским воспоминаниям Юрия Борисовича.

В основе "Ежика в тумане" - одноименная сказочная повесть Сергея Козлова, переработанная во время написания сценария Юрием Норштейном. Фильм рассказывает о Ежике, который по дороге в гости к другу, заблудившись в тумане, попадает в загадочный мир.

Кстати

В 2003 году в Токио на международном мультипликационном фестивале "Лапута" был проведен опрос среди 140 аниматоров и кинокритиков разных стран. Был составлен список 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов. "Ежик в тумане" занял в нем первое место, а "Сказка сказок" - второе. В списке также оказались еще пять работ Юрия Норштейна.

Всего у "Ежика в тумане" около сорока наград, в числе которых: