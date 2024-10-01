В Монголии открылись «Дни Мосфильма»‎, посвященные 100-летию киностудии

Торжественная церемония открытия "Дней Мосфильма" в Монголии прошла в школе кино, телевидения и медиа Монгольского государственного университета культуры и искусств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

© unsplash

Генеральный директор киноконцерна, режиссер Карен Шахназаров в своем приветствии по видеосвязи рассказал, что учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) со многими монгольскими деятелями кинематографа и дружит с ними до сих пор.

"Монгольских зрителей ждут шесть фильмов из золотой коллекции Мосфильма, созданных в разное время. Среди них три фильма Карена Шахназарова: приключенческий детектив "Хитровка. Знак четырех", драма "Любовь в СССР" и художественный фильм "Курьер" с субтитрами на монгольском языке", - рассказал заместитель генерального директора кинокомпании Андрей Гущин.

Он провел презентацию киноконцерна и мастер-класс с монгольскими студентами. Многие из них уже побывали на кинопоказах, которые стартовали 26 сентября в Российском центре науки и культуры в Монголии, ставшем инициатором проведения дней Мосфильма в стране.

Также в Русском доме Улан-Батора пройдут спецпоказы трех фильмов, снятых Мосфильмом совместно со студией "Монголкино". Один из них - кинокартина "Слушайте на той стороне", снятая в 1971 году о боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в 1939 году. Также зрителей ждет двухсерийный фильм "Через Гоби и Хинган" о завершающем этапе Второй мировой войны - разгроме империалистической Японии, снятый Монголкино и Мосфильмом совместно с Deutsche Film из Германской демократической республики (ГДР) в 1981 году.

Особенно много зрителей ожидается на просмотре советско-монгольского художественного фильма "Исход" о бароне Унгерне, поскольку в Монголии помнят, что он освободил Улан-Батор от китайских захватчиков.