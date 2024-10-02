Вышел трейлер сериала «Франшиза» про высмеивание супергеройского кино

HBO опубликовала трейлер комедийного сериала «Франшиза». Шоу посвящено высмеиванию съёмок супергеройских проектов от Marvel Studios и DC Studios.

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В центре сюжета сериала оказывается команда, которая вынуждена снимать один кинокомикс за другим. Другие жанры не рассматриваются, поскольку тогда кино про супергероев может стать успешным, считают главные герои. Персонажам придётся решать проблемы с подбором актёров, выкручиваться от обвинений в домогательствах и подобном.

Главные роли в шоу исполнили Химеш Патель, Даниэль Брюль, Билли Магнуссен, Ричард Грант и другие.

Премьера сериала «Франшиза» состоится 6 октября. Режиссёром шоу выступил Сэм Мендес.