Зрители оценили фильм «Гребнелла»

По кинозалу катятся остроты и перешёптывания. В руках зрителей шуршат букеты, сумки и верхняя одежда. Через несколько минут начнётся премьера короткометражного фильма «Гребнелла», ставшего дебютом калининградского режиссёра Алексея Лоскутова. О том, как прошёл первый показ и какое впечатление оставила картина — в материале «Клопс».

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Мероприятие началось с приветственного слова Алексея, посвящённого в первую очередь зрителям и их чувствам.

«Что-то может получиться, что-то точно не получилось, но эмоции, которые вы ощутите, уже есть. Чувства — это самое главное», — сказал режиссёр, и свет в зале погас.

Во вступительной сцене зритель застаёт беседу трёх героинь. Они решают посетить заброшенную психиатрическую лечебницу, находящуюся неподалёку, но — что закономерно для таких сюжетов — разделяются, и происходит нечто. Узнать, что именно случилось, удалось только напрямую у режиссёра. Сюжет картины не даёт ни ответа, ни каких-то зацепок для его обнаружения. И потому, к сожалению, история работает слабо.

Сильной стороной картины и большим сюрпризом оказалась операторская работа. Кино выглядит красиво, а главное — убедительно. Сцены, снятые одним кадром, добавляют объёма и погружают внутрь себя, а верно подобранные ракурсы и свет помогают ощущать происходящее — будь то блуждание в коридорах лечебницы или пугающая ширь леса.

Стихийная пресс-конференция, начавшаяся после просмотра, была посвящена в первую очередь техническим и производственным аспектам. Зрителей интересовали бюджет, количество съёмочных дней и их организация.

Примечательно, что как только один из участников разговора представился вымышленным СМИ, каждый последующий стал делать так же. Никогда «Клопс», единственный реально существующий представитель прессы, не был настолько окружён конкурентами.

По окончании беседы с залом режиссёр предложил посмотреть кино ещё раз, — благо позволял восьмиминутный хронометраж, — но теперь с учётом полученной информации. Зрители согласились.

Увы, знание о сюжетной задумке сыграло не в пользу картины, поскольку теперь стали видны «уши», лишившие историю спасательного пространства трактовок. Однако визуально кино не утратило ценности даже при повторном и более внимательном просмотре.

Публика приняла ленту в целом положительно, но не без замечаний.

«Хороший фильм. Красивый, — поделился калининградец Клим, высказав мнение большинства. — Но смотреть я его больше не буду».

Впрочем, не стоит забывать, что это — дебют. Да, работа вышла шероховатая, «что-то получилось, а что-то не получилось», но важнее всего, что в Калининграде есть энтузиасты, готовые пробовать и делиться результатами. Остальное — вопрос опыта и бюджета.

В Калининградской области изменился состав комиссии, распределяющей рибейты кинематографистам.