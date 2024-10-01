В Петербурге покажут ретроспективы фильмов с участием Луи де Фюнеса

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения актера Луи де Фюнеса. "Великий французский комик и русский народный француз" - один из величайших комиков мирового кино, экранные образы которого вызывают улыбку и поднимают настроение.

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Кинотеатр "Формула Кино Галерея" на протяжении двух уикендов (10-19 октября) будет показывать шесть фильмов из разных периодов карьеры артиста, которого во все времена знали и любили в России.

Ретроспектива откроется 10 октября показом отреставрированной версии знаменитой картины Клода Отана-Лара "Через Париж" (1956). Вторая мировая война, оккупированная Франция. Безработный шофер Мартен (Бурвиль) подрядился перетащить два чемодана контрабандной свинины через ночной Париж. Ему очень нужны деньги - и он берется за такое рискованное дело не в первый раз. В помощники к нему навязывается Гранжиль (Жан Габен), преуспевающий художник, идущий на авантюру лишь ради новых острых ощущений. Много приключений выпадет на долю случайных партнеров, пока они не попадут в руки ночного патруля немцев. А за нарушение комендантского часа у гестапо наказание одно - расстрел...

11 октября программу продолжит одна из первых главных ролей Де Фюнеса в авантюрной комедии "Не пойман - не вор" (1958), после которой киностудии стали разрабатывать сценарии специально под него. Также можно увидеть результат плодотворного сотрудничества с режиссером Ле Шануа: раз за разом он предлагал Де Фюнесу небольшие, но запоминающиеся роли, и одна из таких работ - месье Каломель в семейной комедии "Папа, мама, служанка и я".

Комиссар Жюв из "Фантомаса" - бесспорно, визитная карточка Луи де Фюнеса, а "Оскар" и "Человек-оркестр" в абсолюте демонстрируют его яркий комедийный талант.

Все фильмы будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами. Ретроспектива подготовлена совместно с Французским институтом в России.

КСТАТИ

В преддверии ретроспективы 8 октября в 19:00 во Французском институте в Санкт-Петербурге (Невский пр., 12) состоится лекция исследователя кино и координатора МКФ "Послание к человеку" Марии Грибовой на тему "Смеяться разрешается. Критика, ревизия и утопия французской комедии". Вход на лекцию по регистрации.