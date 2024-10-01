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Триллер «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем вышел в онлайне

1 октября состоялась цифровая премьера фильма «Не говори никому». Триллер с Джеймсом Макэвоем в главной роли можно посмотреть на Amazon Prime и других стримингах с русскими субтитрами. По итогам проката лента заработала $ 45 млн при бюджете в $ 15 млн, отбив затраты на производство.

Триллер «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем вышел в онлайне
© globallookpress

«Не говори никому» — ремейк одноимённой датской картины, вышедшей в 2022 году. Лента рассказывает о семейной паре с дочерью, которая получает приглашение от знакомых посетить их загородный дом. Однако долгожданный отдых вскоре превращается в настоящий психологический кошмар.

Помимо Джеймса Макэвоя, в ленте также снялись Эшлинг Франчози («Соловей»), Маккензи Дэвис («Терминатор: Тёмные судьбы»), Скут Макнейри («Ограбление казино») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс, известный по фильмам «Райское озеро» и «Женщина в чёрном».

Фильмы и сериалы
Райское озеро
Женщина в Чёрном
Ограбление казино
Скут Макнейри
Джеймс Уоткинс
Amazon