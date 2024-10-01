Филипп Киркоров впервые сыграл главную роль в кино

Опубликован первый тизер-трейлер комедии "Братья" - фильма, в котором Филипп Киркоров впервые сыграл главную роль.

© Российская Газета

Впрочем, играет певец всё равно самого себя. По сюжету он узнаёт, что у него есть брат - сочинский бездельник и дамский угодник Славик в исполнении комика Дениса Дорохова.

Вдруг Славик узнает о страшном диагнозе. И единственной надеждой на выздоровление становится нашедшийся брат.

По признанию Киркорова, полевые условия ему "как королю" дались нелегко: он "и по скалам карабкался, и прыгал в ледяную воду, и в болоте тонул".

В ролях также: Татьяна Догилева, Алена Савастова, Карина Андоленко, Михаил Богдасаров, Эвклид Кюдзидис, Кристина Строителева (Вайнас), Жаргал Бадмацыренов и другие.

Премьера - 19 декабря.