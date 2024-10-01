Рецензия на режиссерскую версию фильма «Иван Васильевич меняет все!»

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© Кадр из трейлера фильма "Иван Васильевич меняет всё"

Телевизионная премьера режиссёрской версии новогоднего музыкального фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!» режиссёры – Миша Семичев, Роман Ким, в ролях – Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Максим Лагашкин, Марина Кравец, Ольга Бузова, Марина Федункив, Павел Деревянко и др.) состоялась на ТНТ 26 сентября 2024 года.

«Режиссёрская версия» - это, конечно, компромиссное название: режиссёры «Ивана Васильевича» совершенно не собирались делать специальную расширенную версию, просто ТНТ (посреди недели и почти без промоушна) решил показать то, как новогодняя пародия была сделана изначально. Именно этот вариант предназначался к показу в предновогодний вечер, однако фильм был в спешном порядке перемонтирован. Причина сразу казалась смехотворной, а по прошествии времени и подавно. За десять дней до эфира состоялась так называемая «голая вечеринка», и её участников было велено примерно наказать – как минимум отлучением от новогоднего телевидения. Что такого веселящиеся звёзды нарушили и кто запретил их показ, общественности не сообщили, ограничившись многозначительным «ну вы же понимаете».

И Киркорова в новогоднем эфире действительно не было, а из фильма «Иван Васильевич меняет всё!» вырезали ещё и Anna Asti. И не просто вырезали, а аврально пересняли сцены с проштрафившимися звёздами, заменив их там на непроштрафившихся. Прошло девять месяцев, (почти) все участники «голой вечеринки» покаялись и были прощены – и стало можно показать «Василича» в том виде, в котором он снимался. Anna Asti с «Царицей» в образе Барби вернулась в квартиру Антона Семёныча Шпакяна (Гарик Мартиросян) и выглядела там более уместно, чем её срочная замена в лице Клавы Коки. Клаве же осталось короткая реприза с фрагментом песни «Пьяную домой». С Киркоровым же вышло не так ладно. После «голой вечеринки» его в фильме заменил Никита Кологривый, как раз пребывавший на вершине хайпа после выхода сериала «Слово пацана». И музыкальный номер с французской кавер-версией «Седой ночи» в той сцене в исполнении Сергея Лазарева оказался одним из лучших моментов шоу. В «режиссёрской» версии Лазарева, увы, нет, а Филипп Бедросович в надоевшем образе исполняет далеко не новую «Viva La Diva». Зато из свежепоказанной версии исчезла назойливая реклама колбасы, сопровождавшая новогодний эфир.

Из этой странной истории можно было бы сделать вывод, что одних деятелей культуры можно безболезненно заменить другими, и отлучение от эфиров или объявление иноагентами – довольно действенная мера. Однако «отменённые» иногда довольно быстро возвращаются, а на любовь публики запреты и санкции вообще никак не влияют: она как слушала кого хотела, так и слушает, и одна новогодняя ночь без Киркорова теперь видится любопытным, но случайным опытом.