Начался девятый Международный анимационный кинофестиваль Ajayufest

9-й Международный фестиваль анимации Ajayufest 2024 — культурное мероприятие, организованное в 2015 году Sapa Inti Estudios и Ассоциацией кинематографии перуанского штата Ajayu. В этом году фестиваль пройдёт с 2 по 5 октября в городе Пуно в Перу. Мультсериал «Семь королевств», премьера которого состоялась в сентябре на телеканале «МУЛЬТ», заявлен в номинации «Анимационный сериал».

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Проект создан анимационной студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение». Он рассказывает про сказочный мир, в котором правят маленькие волшебники — принцы и принцессы. Герои оттачивают магические способности, попадают в увлекательные приключения, а помогают им в этом питомцы — драконы, которые обладают разумом, смекалкой и чувством юмора, хотя и не умеют говорить. Анимационный сериал развлекает, а ещё затрагивает важные воспитательные аспекты — например, учит побеждать в споре честно, выслушивать правду, даже если делать это не очень-то и приятно. Рассказывает, как преодолевать трудности вместе и не потерять надёжных друзей.

В фестивальную программу Ajayufest 2024 включены творческие встречи с создателями мультфильмов, мастер-классы от профессионалов анимационной индустрии и мероприятия деловой программы. В число участников войдут художники аудиовизуальных и анимационных сфер, а также иных дисциплин из региона Пуно, Перу и других стран мира.