Когда состоится премьера фильма Анатолия Бочкарева «Агафья и Сонечка»

В среду, 2 октября, на телеканале "Спас" пройдет телепремьера документального фильма режиссера Анатолия Бочкарева "Агафья и Сонечка". Фильм рассказывает об известной таежной отшельнице Агафье Лыковой и маленькой девочке Соне, прикованной к инвалидному креслу. Накануне телепремьеры режиссер фильма рассказал "РГ", как создавалась картина.

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"Про Агафью Карповну Лыкову мы все знаем еще с 80-х годов - тогда о ней в "Комсомольской правде" вышла серия статей Василия Пескова. А Сонечка - ребенок-отказник. Ее приемная мама Наталья Шкляева делает все, чтобы девочка смогла ходить, преодолев недуг родовой травмы. И вот она своей приемной маме Наталье как-то поведала свое желание - увидеться с Агафьей Лыковой, - рассказывает Анатолий Бочкарев. - Тогда и возникло желание помочь девочке встретиться с Агафьей. Но живет отшельница далеко в тайге, туда только на вертолете, либо на лодке добираться. Со временем стало понятно, что отвезти туда Соню не получится, да и в этом мало смысла - гораздо важнее ведь духовная связь между Соней и Агафьей. Поэтому Сонечка написала письмо - рисунок, на котором изобразила саму Агафью".

По словам Бочкарева, съемки фильма шли два года. За это время было две экспедиции: летом и зимой.

"Человеку, привыкшему к городской суете, к постоянному шуму и движению, природная среда тайги становится настоящим испытанием, - отметил режиссер. - Но мы справились. Ведь хотелось снять фильм, который принесет в наш мир больше света, любви и даст пример силы духа выстоять в любых испытаниях. Людям сегодня это важно".

По его словам, самым сложным в съемках было не торопиться, отказаться от суеты, достичь спокойствия. Фильм, который поучаствовал в международном кинофестивале "Arctic open", сумел взять награды как лучший короткометражный фильм на Фестивале кино и телефильмов "Святой Владимир".