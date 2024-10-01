О чем будет фильм-трагикомедия «Каникулы»

Комедийная драма "Каникулы", получившая Гран-при кинофестиваля "Маяк" в 2023 году, выйдет в российских кинотеатрах 7 ноября.

© Российская Газета

Это дебют режиссера Анны Кузнецовой. Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Креативный продюсер картины - Борис Хлебников, снявший такие фильмы, как "Снегирь", "Аритмия" и другие. Оператор-постановщик - финн Яни-Петтери Пасси. 1 октября вышел трейлер картины.

"Каникулы" - очень тонкое зрительское кино о том, каково быть взрослым, - писали критики после фестивальной премьеры картины. - Такого взрослого взгляда на, казалось, детскую проблему - простое и наивное "хочу, чтобы лето не кончалось" - российскому кино очень не хватает".

Фильм рассказывает о двенадцати школьниках из калужского театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая руководительница детского театрального кружка Таня (Дарья Савельева), не менее инфантильная, чем ее подопечные.

Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования. Даже название постановки становится неугодным, и вот уже "земляничное вино" заменяется безопасным "нектаром"...

Борис Хлебников отмечал, что сценарий "Каникул" ему настолько врезался в память, что он вспоминал его на протяжении нескольких месяцев: