Семь лучших новинок российских сериалов

Все чаще раздаются возгласы разных людей о том, что они обрели веру в российские сериалы. С этим трудно поспорить - сериалов выходит много, заявки громкие, но... количество превращается в качество не всегда.

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Что и говорить, часто авторы пользуются ситуацией: зарубежные сериалы в связи с уходом из России крупных игроков индустрии недоступны, а если их и смотрят, то процент такого смотрящего населения незначителен. Поэтому в российских сериалах опробуют сцены и ходы, которые уже зарекомендовали себя в мировом "сериалостроении".

Рассмотрим с этой точки зрения несколько российских новинок.

Так, вышел сериал "Противостояние" Первого канала. Но пока не на ТВ, а в онлайн-кинотеатрах. Сразу в трех: "Кино1ТВ", "Иви" и "Кинопоиск". Тут в плане оригинальности, что называется, беспроигрышный вариант, потому что сериал снят по советской классике - книге Юлиана Семенова. Более того, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сказал на недавней презентации, что с родственниками писателя подписан договор и на экранизацию других произведений писателя.

"Противостояние" - один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу повести Семенова, написанной им в 1979 году, легли реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях. И вот сейчас - современная версия. Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов, известный по сериалам "Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая Орда", а главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Герой "Противостояния" - полковник милиции Владислав Костенко появляется и в других произведениях Семенова, таких как "Петровка, 38" и "Огарева, 6". И, конечно же, такая история возможна только в России, тем более что по сюжету полковник Костенко и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава, командируются в Магадан для расследования необычного убийства.

На "Кинопоиске" вышел сериал "Игры", в котором известный актер Евгений Стычкин снова выступает как режиссер. До этого им были сняты сериалы "Нулевой пациент", "Цикады", "Контакт".

Как актер Стычкин тоже играет в своих же проектах. В "Играх" - иностранного журналиста Энтони. В чем проблема сериала "Игры", рабочее название которого было "Олимпиада", рассказывающего об Олимпиаде-80 и аппаратных играх вокруг этого события? Он, как и "Нулевой пациент", повествующий о вспышке ВИЧ в Элисте советского времени, обращается к яркому событию в истории страны. После "Нулевого пациента" сравнивала тот сериал с другим, с американским "Чернобылем". Да, бюджеты разные, но лучше, когда мы сами рассказываем о своей истории, чем когда это за нас делают другие. Но если "Нулевой пациент" сохранил дух истории при небольших бюджетах, то для "Игр" средств, потраченных на сериал, оказались явно недостаточно. Да, за пример брались крупные международные сериальные хиты, и считывается порой не только их стиль, но и сцены, которые словно копируют другие - известные из мирового кино. Но когда нужно показать Олимпиаду, не стоит экономить. Сериал бы только выиграл, если бы серо-дымчатой стилистике кабинетов противостояла другая - яркая и масштабная - в тех моментах, когда показывают Олимпиаду-80. В итоге при всей значимости показанных событий и явлений сериал получился тише, чем хотелось бы.

Зато в сериале "Последний богатырь. Наследие" все большие бюджеты оказались на экране. Сериал вышел сразу в двух онлайн-кинотеатрах - Start и Okko, и первые две серии даже показали в кинотеатрах на большом экране, где они очень хорошо смотрелись. Однако 13 сценаристов сериала "надергали" материала сразу из множества сказок. "Гарри Поттер", "Властелин колец", "Белоснежка и семь гномов", "12 месяцев" и даже "Старик Хоттабыч", не говоря уже о "Колобке" - все просматривается в "Последнем богатыре".

Творчески спасло сериал то, что талантливый режиссер Антон Маслов перемешал все это причудливым образом и все же сделал сказку необычной. На стороне режиссера был еще тот факт, что герои сказки попадают в нашу современную реальность и тут аналогов не так много, а оригинального - пруд пруди. Тем не менее на премьере создатели сравнили свой проект с сериалом "Мандалорец" от "Дисней", забывая, что в "Мандалорце" оригинально практически все, прежде всего потому, что он продолжает вселенную "Звездных войн", за этими фильмами следует весь мир, до сих пор копируя и ссылаясь на них во все новых проектах.

1 октября в онлайн-кинотеатре Kion вышел сериал "Амура". Для нашей страны это событие, поскольку действие происходит и в России, и в Азии. Соответственно, сериал снимался и там, и там. Он рассказывает о сестрах-близнецах Ане и Наде (обеих играет Алена Михайлова). Одна стала бойцом ММА, а другая уехала в Японию. Но попала там в беду, и сестра с бывшим возлюбленным Никитой (Юрий Колокольников) пытается ей помочь. Создатели влились с этим проектом в мировую тенденцию - сейчас в большинстве фильмов и сериалов снимаются азиатские актеры, а делать Азию местом действия даже стало модно. Ведь зрители наблюдают за этим в большом количестве проектов от "Капель Бога" до "Сегуна", от "Эммануэль" (действие в Гонконге) до "Прощания" (с певицей Аквафиной). Удастся ли "Амуре", притом, что сериал продвигают как анимированную мангу, выдержать конкуренцию, или проект получится для России громкой заявкой, а на мировом уровне "вториджиналс"?

Создатели еще одного новейшего сериала "Эль Русо", который 3 октября выходит на платформе Premier, сразу говорят, что вдохновлялись фильмом "Свидетель" Питера Уира с Харрисоном Фордом. Там в оригинале амиши (религиозное движение) в Америке, а в этом сериале - русские старообрядцы в Аргентине. Для современного российского кино съемки в Аргентине - не меньший прорыв, чем съемки в Таиланде (там снималась "Амура").

В этом году на Московском Международном кинофестивале в программе "Русские премьеры" был представлен фильм "Невада", сделанный совместно с Аргентиной, что тоже достижение. Но что выберут зрители "Эль Русо"? Вернуться к старому доброму фильму Питера Уира, который вышел в 1985 году, то есть почти 40 лет назад, или предпочесть новое творение режиссера Сергея Мокрицкого, который тоже представляет старую школу и скорее всего на "Свидетеле" вырос. Криминальная мелодрама рассказывает историю любви девушки из поселения русских старообрядцев и полицейского - русского эмигранта - на фоне борьбы с аргентинской преступностью. Главные роли исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин. Также в проекте снимались известные аргентинские актеры.

Кроме того, 3 октября на платформе Wink выходит сериал "Подростки в космосе". Опять же много отсылок к зарубежным проектам: от "Стар трека" и "Звездных войн" до "Людей в черном" и "Пятого элемента". Но есть и аналогии с советскими хитами, такими как "Москва - Кассиопея" и "Отроки во Вселенной". Но все же пока сериал больше выглядит заменителем ушедшему контенту, чем оригинальным проектом, хотя и является своеобразным духовным продолжением "Трудных подростков" - сериала, который привлек в России большую аудиторию, в том числе и потому, что очень долго специально про подростков и для них не снимали ничего.

Последний сериал, который хочется привести в пример, - это "Фарма", он сейчас выходит на Premier. При всей схожести с такими сериалами из мировой классики как "Гоморра" и "Крестный отец", "Фарма" получилась весьма самобытной за счет темы (подпольный бизнес по изготовлению лекарств) и актерских работ - в первую очередь. Режиссер и сценаристы также проявили себя. И мы можем говорить о том, что проект получился оригинальным. Хотелось бы почаще произносить эти слова.