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Расписание выхода российского сериала «Эль Русо», снятого в Аргентине

Уже 3 октября состоится премьера российского сериала «Эль Русо». Шоу расскажет неожиданную историю любви девушки Марьи из поселения русских старообрядцев и полицейского-эмигранта в Аргентине Павла, который вынужден прятаться в её общине, чтобы спастись от бандитов. Главные роли в шоу исполнили Светлана Иванова («Легенда №17») и Семён Серзин («Лермонтов»), а режиссёром выступил Сергей Мокрицкий («Первый Оскар»).

Расписание выхода российского сериала «Эль Русо»
© Чемпионат.com

Всего в первый сезон российско-аргентинского проекта войдёт семь эпизодов, они будут доступны в день премьеры 3 октября в онлайн-кинотеатре Premier.

Расписание выхода сериала «Эль Русо» на Premier

  • 1-я серия — 3 октября;
  • 2-я серия — 3 октября;
  • 3-я серия — 3 октября;
  • 4-я серия — 3 октября;
  • 5-я серия — 3 октября;
  • 6-я серия — 3 октября;
  • 7-я серия — 3 октября.
Фильмы и сериалы
Легенда №17
Лермонтов
Семен Серзин
Сергей Мокрицкий
Светлана Иванова