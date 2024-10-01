В Голливуде работают над байопиком об актере Джеймсе Дине

По мемуарам "Пережить Джеймса Дина" американского сценариста и прозаика Уильяма Баcта планируют снять байопик. Лента будет посвящена голливудскому актеру Джеймсу Дину. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

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Режиссером и сценаристом картины станет Гай Гуидо, работавший ранее над документальным фильмом "Мадонна: Рождение легенды". Исполнитель главной роли при этом пока не найден.

Джеймс Дин наиболее известен благодаря роли проблемного подростка Джима Старка в картине "Бунтарь без причины", а также образу Кэла Траста в исторической драме "К востоку от рая", за которые он получил номинации на "Оскар". Актер погиб в автокатастрофе 30 сентября 1955 года.

Ранее стало известно, что норвежский писатель Ю Несбе экранизирует свой роман The Night House, в котором мальчик расследует мистическую пропажу одноклассника. По информации издания, режиссером будущего фильма станет Йеспер Гансландт, снявший фильм "438 дней" и сериал "Шальные деньги".