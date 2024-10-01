В Индии состоится Международный фестиваль инновационного кино

С 4 по 7 октября в индийском Бангалоре пройдет VII Международный фестиваль инновационного кино (Innovative International Film Festival, IIFF).

© ТВ БРИКС

В программу мероприятия вошло более 100 фильмов. Участники представляют 23 страны, в том числе Бразилию, Индию, Иран, Китай, ОАЭ, Россию и ЮАР. Почетными гостями фестиваля станут звезды индийского кино, члены правительств и дипломаты.

В этом году посетители смогут увидеть проект TV BRICS «Золотой берег Арктики» (режиссер – Андрей Поршняк, автор – Ксения Комиссарова), вошедший в шортлист короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли «МайнМуви» (MineMovie-2024) в номинации «Лучший фильм об инновациях».

Кроме того, медиасеть представит картины режиссеров стран БРИКС+. В программу вошел иранский фильм «Точка», бразильская лента «Пена и Марака», «О, Кейси» из ЮАР и ряд работ аргентинских авторов: «Путь Че Гевары», «Тромбонисты», «Мой брат Хоакин», «Сара Фасио: побывав там».

Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, круглые столы и встречи с создателями фильмов. В частности, состоятся панельные дискуссии, ходе которых представители медиасообщества, кинематографа, профильных учебных заведений и государственных структур обсудят актуальные тенденции развития креативных индустрий. На мероприятиях выступит руководитель отдела TV BRICS по работе со странами Южной Азии и Ближнего Востока Александра Бурман.

Диалог будет посвящен, в том числе, образованию в области журналистики и кино, а также влиянию инноваций на процесс создания фильмов. Речь пойдет о роли информационных технологий, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

В центре внимания участников также будут вопросы международного сотрудничества в области культуры и совместного кинопроизводства, организации съемок в Индии и других странах.

Отдельным элементом программы станет показ костюмов и аксессуаров.

Международный фестиваль инновационного кино в Бангалоре проводится с 2018 года. Медиасеть TV BRICS выступает информационным партнером мероприятия в шестой раз.