Голландцы сняли 11 документальных фильмов о Максе Ферстаппене

Площадка Viaplay в октябре и ноябре выпустит 11 документальных фильмов о Максе Ферстаппене в Великобритании и США.

© globallookpress

Стриминговая платформа покажет Off the Beaten Track (состоящий из трёх серий) и Master of the Track (22 короткие серии) с 14 октября. Max's Machine и F1 Talks будут выпущены 21-го октября после Гран При США. F1 2023: Champion Becoming a Legend выйдет 28 октября. С первого по третий сезоны Lion Unleased выйдут 18-го ноября, Near Perfect, Picture Perfect и Anatomy of a Champion выйдут 25 ноября.