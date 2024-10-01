Голландцы сняли 11 документальных фильмов о Максе Ферстаппене
Площадка Viaplay в октябре и ноябре выпустит 11 документальных фильмов о Максе Ферстаппене в Великобритании и США.
Стриминговая платформа покажет Off the Beaten Track (состоящий из трёх серий) и Master of the Track (22 короткие серии) с 14 октября. Max's Machine и F1 Talks будут выпущены 21-го октября после Гран При США. F1 2023: Champion Becoming a Legend выйдет 28 октября. С первого по третий сезоны Lion Unleased выйдут 18-го ноября, Near Perfect, Picture Perfect и Anatomy of a Champion выйдут 25 ноября.
«Сотрудничество с Viaplay для всех этих сериалов было невероятным путешествием. Эти фильмы показывают ту сторону, которая часто остаётся невидимой в моменты гонок на трассе Формулы 1. Это даёт представление о моей жизни, моей любви к различным видам автоспорта и людях, которые меня вдохновляют. Я горжусь тем, что сотрудничаю с Viaplay и теперь представляю этот уникальный сериал зрителям в Соединённых Штатах и Соединённом Королевстве», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.