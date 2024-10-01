Подождем: премьеру фильма «Ждун в кино» перенесли

Кинокомпания «Наше кино» поделилась новыми подробностями фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года, хотя изначально картина должна была выйти в прокат 1 января. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Санкт-Петербургский международный Контент-Форум.

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Как объяснил режиссёр Дмитрий Суворов, лента всё ещё находится в стадии постпроизводства. Специалисты по спецэффектам, в частности, дорабатывают 3D-модель главного героя, чтобы она выглядела более аутентично.

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов и Андрей Андреев.