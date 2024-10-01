Вышел трейлер фильма «Присяжный номер два»

Кинокомпания Warner Bros. выпустила полноценный трейлер «Присяжный №2» Клинта Иствуда. Ранняя премьера ленты состоится уже 1 ноября, а спустя некоторое время лента доберётся и до других стран.

© Кадр из трейлера фильма "Присяжный номер два"

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Присяжный №2» расскажет о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя.

Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой». Главные роли в фильме сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Дойч («Горе-творец»), Дж. К. Симмонс («Одержимость») и другие актёры.

Постер «Присяжного номер два»