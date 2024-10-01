Минкульт РФ сообщило о новых правилах конкурсного отбора на субсидии в кино

Министерство культуры России начало прием заявок от организаций кинематографии на получение субсидий в 2024 году. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова.

"Стартовал прием заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2024 году. До 31 октября можно подать документы на получение государственной финансовой поддержки на кинопроизводство согласно перечню приоритетных тем - в этом году их 14", - написала министр в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в системе конкурсного отбора в 2024 году произошли изменения. В частности, министерство создало комиссию, которая будет совместно с экспертами оценивать проекты по 100-балльной шкале, исходя из различных критериев.

Кроме того, теперь в проектах анимационного, детского и юношеского кино должен быть указан возрастной рейтинг. Все заявки необходимо сопровождать гарантийным письмом о планируемом способе дальнейшей реализации.