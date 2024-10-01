«КиноБраво» в Сочи: чем удивляет международный фестиваль?

Фильмы, которые в своих странах стали самыми кассовыми, впервые показывают в России. В Сочи проходит международный фестиваль «КиноБраво». Больше 20 картин из 15 стран. Удивят зрителей и внеконкурсные работы, передает корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева.

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Помимо показов фильмов, на фестивале проходит обширная деловая программа. Международное сообщество кинематографистов обсуждает, как лучше продвигать картины и выбирать мировые локации для съемок кино.

Мангровые леса, тропики, коралловые рифы и пещеры – все это может привлечь в Малайзии не только туристов, но и режиссеров для натурных съемок картин. Казахстан тоже делает акцент на кинотуризме. Только в прошлом году было снято более 60 документальных фильмов, полных и коротких метров.

«С 2019 года мы приняли закон о кино. Сейчас намного легче получить разрешение. Мы работаем со всеми министерствами, госучреждениями, с посольствами Казахстана», – рассказала креативный продюсер Асель Ырыс.

Мировые разнообразные локации можно увидеть в десятках фильмов, которые представлены на кинофестивале. Картина «Дока» одного из самых деятельных режиссеров Эфиопии Кидист Йилма открыла конкурсную программу. Фильм нелегко было воплотить в жизнь, кинематограф в Африке только начинает набирать обороты.

«Помогли различные международные организации, которые занимаются фестивальным кино, очень большую поддержку оказала эфиопская церковь. Однако чтобы показать этот фильм в других африканских странах, нужны дистрибьютеры, а в Эфиопии их нет», – рассказал актер Сиюм Кибре.

В рамках внеконкурсной программы покажут военную драму Алексея Германа-младшего «Воздух» про отряд девушек-летчиц времен Великой Отечественной.