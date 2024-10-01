Завершились съемки фильма «Огненный мальчик»

Надежда Михалкова завершила съёмки своего второго полнометражного фильма «Огненный мальчик». Он расскажет о сыне женщины-депутата, который вляпался в преступление. Теперь его мать может проиграть выборы.

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Странно это признавать, но мы ждём проект Михалковой. И не только для того, чтобы посмотреть, как в 2024 году в российском кино пытаются критиковать чиновников. Мы до сих пор живём под впечатлением от её дебютного режиссерского проекта «Проигранное место». Это тот уникальный случай, когда было жалко 1 балла из 10.

Верим в повторение рекорда!