Уже 26 октября состоится премьера сериала «Преступление и наказание». Шоу адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский («Слово пацана: Кровь на асфальте»).

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У шоу очень необычное расписание: в день премьеры на «Кинопоиске» выйдут сразу четыре эпизода, а остальные шесть серий придётся подождать вплоть до 30 ноября.

Расписание выхода сериала «Преступление и наказание»

1-я серия — 26 октября;

2-я серия — 26 октября;

3-я серия — 26 октября;

4-я серия — 26 октября;

5-я серия — 30 ноября;

6-я серия — 30 ноября;

7-я серия — 30 ноября;

8-я серия — 30 ноября;

9-я серия — 30 ноября;

10-я серия — 30 ноября.