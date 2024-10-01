Опубликован трейлер фильма «Свидание с монстром»

Трейлер фильма «Свидание с монстром» (Woman of the Hour) обнародовал 1 октября 2024 года Netflix. Это режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик, где она также сыграла главную роль. Фильм основан на реальных событиях.

© Кадр из трейлера фильма "Свидание с монстром"

Действие происходит в Лос-Анджелесе в 1970-х. Начинающая актриса Шерил Брэдшоу, находясь в поисках работы, отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Из трех участников-холостяков девушка выбирает остроумного и харизматичного Родни Алькалу (Дэниэл Дзоватто), не зная, что он хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на всё, а их первое свидание может стать для нее последним.

В триллере также снялись Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холимс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер и др.

Премьера «Свидания с монстром» на Neflix состоится 18 октября, а 17-го фильм выйдет в российский прокат.