В Москве покажут картины французского кинематографа ХХ века

Московский кинотеатр "Художественный" проведет ретроспективу "Прекрасная эпоха французского кино. Эпизод 2" с 2 по 7 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

В течение шести дней зрители увидят семь кинолент, среди которых комедия Франсуа Трюффо о провинциальных подростках "Карманные деньги", драма ужасов "Глаза без лица", а также экспериментальный сай-фай документалиста Криса Маркера "Взлетная полоса".

Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы знаковых работ подготовлены совместно с Французским институтом. Они познакомят с жанровым кино 1950-1970-х годов.

Первая часть ретроспективы, в рамках которой можно было увидеть ленты Жана Виго, Луи Маля, а также работы лидеров "новой волны" - Жан-Люка Годара, Эрика Ромера и Жака Риветта, прошла в апреле 2024 года.