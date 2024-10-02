Жители Хабаровского края отправили 45 фильмов на Всероссийский конкурс

Перед оценкой жюри Всероссийского конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» уже был допущен 207 фильмов. Хабаровский край зарекомендовал себя как лидер по количеству участников, так как жители региона прислали 45 фильмов о своих путешествиях. Кроме того, наш край вошел в тройку самых популярных для поездок регионов ДФО, где на хабаровской земле было снято 31 видеоролик для конкурса.

Юрий Трутнев, инициатор проекта и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе, отметил, что Дальний Восток России необъятен и прекрасен. Он подчеркнул, что каждый турист или путешественник может найти отдых на свой вкус, будь то пешие прогулки или маршруты различной сложности, в различных климатических зонах.

Трутнев также добавил, что конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» важен для популяризации активного туризма, и что он собрал путешественников и блогеров, которые сняли фильмы о макрорегионе и познакомили миллионы россиян с уникальными местами дальневосточных регионов. В этом году жюри конкурса второй раз занимается отбором лучших путешествий, что, по его словам, является непростой задачей, так как призы получат авторы более 200 фильмов. Трутнев выразил уверенность, что жюри, состоящее из профессионалов, выберет лучших из лучших.

Организаторы конкурса уточнили, что за первый сезон, который длился 12 месяцев, в оргкомитет было прислано 203 готовых видеофильма о путешествиях по Дальнему Востоку. В текущем году, всего за пять месяцев конкурса, пришло больше фильмов, чем за весь первый сезон. Участниками стали не только дальневосточники, но и жители других регионов России, таких как Москва, Московская область, Алтайский край, Иркутская область, Калужская область, Кировская и Рязанская области.

Путешественники совершали походы различных уровней сложности: одни отправлялись в однодневные походы на гору Лысую через Беневские водопады в Приморье, в то время как более опытные туристы покоряли труднодоступный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае в течение 15 дней. Участники конкурса путешествовали как в компании друзей и родственников, так и в одиночку.

Напоминаем, что для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм длительностью до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его для оценки жюри на сайт путешественникдв.рф. Прием заявок продлится до 30 декабря. Также возможна подача работ прошлых лет, при условии, что путешествие было совершено в период с 1 сентября 2022 года по 30 декабря 2024 года.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей; за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей; за второе место в номинациях – по 300 000 рублей; за третье место – по 100 000 рублей.

Конкурс проходит по инициативе вице-премьера и полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и НКО «Фонд развития социальных инициатив».