Создатели «Пять ночей с Фредди 2» разыграют поездку на мировую премьеру

По данным издания The Hollywood Reporter, Blumhouse Productions разыграют среди зрителей поездку на мировую премьеру фильма «Пять ночей с Фредди 2».

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Чтобы принять участие, фанаты должны быть подписаны на информационный бюллетень Blumhouse The Van. Два победителя получат по два билета, авиабилет и проживание в отеле. Розыгрыш продлится до 31 октября.

«Пять ночей с Фредди 2» выходит в прокат 5 декабря 2025 года. В режиссёрское кресло вернётся Эмма Тамми.

Первая часть «Пять ночей с Фредди» вышла в 2023 году и окупилась ещё до выхода в кинотеатрах. Картина собрала $ 291 млн при бюджете в $ 20 млн. Триквел уже запущен в работу.