Тобин Белл вернется к роли Джона Крамера в «Пиле 11»

В свежем интервью Los Angeles Times Тобин Белл подтвердил, что вернётся к своей культовой роли Джона Крамера для «Пилы 11». Ранее о возвращении актёра не объявляли.

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По словам Белла, он очень рад работать с лентами, в которых есть захватывающий сценарий. Франшиза «Пила» интересна для актёра в том числе благодаря сильным сюжетам.

Я очень рад, что мы продолжаем развивать его. Джон Крамер ещё не закончил. Нам есть чему у него поучиться.

Изначально лента должна была выйти 27 сентября этого года, но Lionsgate перенесла премьеру на 26 сентября 2025-го. О чём расскажет 11-я часть франшизы, неизвестно. Возможно, зрителей ждёт полноценный сиквел одной из последних частей.