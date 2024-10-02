Наш ответ «Оппенгеймеру»‎: в России начались съемки сериала «Атом»‎

Институт развития интернета представил проект "Атом" режиссера Нурбека Эгена - драму о советском ученом Игоре Курчатове и создании в СССР атомной бомбы, своеобразный российский ответ "Оппенгеймеру". Премьера сериала состоится на медиаплатформе "Смотрим" в 2025 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия".

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Время действия по сюжету - 1943 год. Берия (Гурам Баблишвили) поручает своему заместителю Всеволоду Павловичу Замятину (Алексей Гуськов) собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки - задача практически невыполнимая.

Под руководством Курчатова (Юрий Чурсин) в Москве начинает работу секретная Лаборатория N 2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова (Илья Малаков), который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову (Ольга Сутулова), находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить. Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой (Аня Чиповская), бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать США и Британию.

Прямая речь

Нурбек Эген, режиссер: