В Екатеринбурге начался фестиваль документального кино «Россия»

В Екатеринбурге состоялась церемония открытия фестиваля документального кино "Россия".

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Это один из самых старых и авторитетных кинофорумов страны. В этом году он проходит в 35-й раз. За годы своего существования фестиваль приобрел множество традиций, которые организаторы непременно соблюдают. Вот и на сей раз каждая из шести статуэток-наград в разных номинациях попала на сцену из последних рядов переполненного зала, музу кино на колесе истории зрители бережно передавали из рук в руки.

"Можно целовать, гладить, фотографировать! - великодушно разрешил ведущий церемонии Анатолий Марчевский. - Тогда они обязательно передадут своим новым владельцам тепло ваших рук и сердец".

Конкуренция обещает быть жесткой.

"Заявки прислали авторы 512 картин из России, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Приднестровья и Южной Осетии. В конкурсную программу вошло 35 фильмов", - сообщил председатель отборочной комиссии Андрей Железняков.

При всем разнообразии и непредсказуемости выбора фестивальные фильмы каждый год складываются в некий общий пазл, позволяющий судить о том, что в настоящий момент волнует и кинематографистов, и жителей страны больше всего. В 2024-м, отмечают организаторы, явно прослеживается тема противостояния обычного человека стихии, смерти и времени. Героиня фильма "Против ветра" посвящает жизнь спасению родной земли от надвигающейся экологической катастрофы, герой картины "Маяк Звягинцева" пытается выжить сам и сохранить жизнь другим, выступая в качестве "хранителя огня" на суровых Курильских островах, а герои ленты "И набело хочется жить" работают в условиях вечной мерзлоты.

Не случайно фильмом открытия организаторы выбрали картину "Роман Костомаров: Рожденный дважды". Картина, которая безусловно станет одним из лидеров конкурса, рассказывает историю олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который сумел победить смертельную болезнь, вернуться к полноценной жизни и даже выйти на лед. И все это - благодаря любви и поддержке семьи и друзей.

"Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле", - сказал сам герой картины, обращаясь к зрителям.

В дни фестиваля запланирован вечер, посвященный картинам о СВО, и программа, составленная из фильмов-призеров "России" прошлых лет. Параллельно с показами в Доме кино всю неделю будут идти сеансы в Культурно-просветительском центре "Царский" и в Нижнем Тагиле в кинотеатре "Красногвардеец". По дням расписаны мероприятия "Лаборатории документального кино", в рамках которой пройдут дискуссии и мастер-классы. Традиционно каждый блок показов будет завершаться обсуждением картин и встречами с их создателями, в которых смогут принять участие все желающие.

Итоги "России" подведут на торжественной церемонии вечером 6 октября, вручит свой приз и "Российская газета": он называется "За умение видеть главное". Вход на все кинопоказы бесплатный, и это тоже очень важная для горожан традиция фестиваля.