Лунтик против Графа: малыши помогли киноиндустрии пережить сентябрь

Фильмы с Певцовым, Светлаковым и Кологривым не смогли преодолеть 100-миллионный рубеж по сборам, а помощниками «Лунтика» стали французы и ужастик с Деми Мур.

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Сентябрь оказался печальным месяцем для киноиндустрии, продолжив тренд «провального лета».

Самой кассовой картиной первого месяца осени стал мультфильм «Лунтик. Возвращение домой», сборы которого уже превысили 410 млн рублей, при этом ни один отечественный фильм не сумел заработать даже 100 млн рублей, оставшись в тени громких премьер сериалов.

«Лунтик» против графа

Начало учебного года вернуло в города школьников и детсадовцев. Этим попробовали воспользоваться создатели полнометражного мультфильма о «Лунтике», который вышел в кинотеатрах 29 августа. В сентябре картина Константина Бронзита заработала 334 млн рублей (сборы с учетом лета 410 млн рублей), что стало рекордом.

В официальный ТОП-3 также попали французский фильм «Граф Монте-Кристо» (сборы 149 млн рублей) и ужастик «Субстанция» (81 млн рублей) с Деми Мур, рассказывающей историю телеведущей, решившей помолодеть с помощью укола сомнительной жидкостью.

Режиссер мультфильма о Лунтике Константин Бронзит, ранее дважды номинировавшийся на премию «Оскар», обрадовался его хорошему старту и назвал НСН целевую аудиторию картины.

«Фильм явно ждали, на него пошли. Судя по отзывам в интернете, люди довольны, проект всем нравится. Дети и те, кто в своем детстве смотрели Лунтика - это и есть целевая аудитория. По долгу службы отбывать повинность вместе с детьми придут и родители, они удивятся, что им это тоже понравится. Я бы призывал взрослых идти в кинотеатр, даже если у них нет детей. Но насколько они поверят в Лунтика - не знаю», - сказал Бронзит.

Со своей стороны, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев указал НСН на отличия «Лунтика» от «Чебурашки», собравшего в прокате 6,7 млрд рублей.

«Конечно, говорить о том, что "Лунтик" соберет какие-то деньги, сопоставимые с "Чебурашкой", нельзя, потому что "Чебурашка" — это абсолютно универсальный продукт, который понравился и юной детской аудитории, и тинейджерам. У "Лунтика" аудитория очень ограниченная, это самый младший сегмент зрителей — дошкольники и дети младшего школьного возраста. Пойдут в кино на него, конечно, в первую очередь маленькие дети и их родители. То, что студия "Мельница" выпускает полнометражный вариант "Лунтика" — результат той трансформации рынка, которая сейчас в России присутствует. На протяжении очень многих лет об этом даже речи не шло, потому что было огромное количество западного контента. Сейчас этого нет», - посетовал Исаев.

Он также объяснил, почему французский «Граф Монте-Кристо», удостоенный 11-минутных оваций на Каннском кинофестивале, показал относительно скромные результаты в России.

«У романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" было множество экранизаций, у большинства зрителей нет стимула идти и еще раз смотреть очередной подобный фильм. Они и проголосовали рублем в том объеме, в котором мы видим. Даже такие топовые имена французских актеров, как Венсан Кассель могут привлекать аудиторию в скромных величинах. Если и этих имен нет, то говорить не о чем. Фильм "Граф Монте-Кристо" будет в рамках динамики, которую показывают хорошие жанровые, костюмные зарубежные фильмы. Чудес не покажет, если он соберет 150 миллионов по итогу, это будет очень хорошая цифра», - пояснил член совета АВК.

От Светлакова до Жукова

В сентябре на экраны вышло довольно много российских картин с известными именами, однако ни одной из них не удалось собрать даже 100 млн рублей.

Здесь в топе оказались исключительно комедии. «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым за неделю в прокате заработали 73 млн рублей, «Обе две» с Кристиной Асмус - 52 млн рублей (за 28 дней), «Маме снова 17» с Светланой Ходченковой - 46 млн рублей (за 14 дней), а «Любовь зла» с Никитой Кологривым - 37 млн рублей (за 21 день). Сюда же можно отнести французскую версию известной франшизы «Холоп из Парижа» (сборы 20 млн рублей).

При этом серьезный фильм с Дмитрием Певцовым «9 секунд», рассказывающий о подвиге российского матроса, собрал за неделю пока только 23 млн рублей. Для сравнения, самым кассовым военным фильмом 2024 года является «Воздух» Алексей Германа-младшего, заработавший в прокате 502 млн рублей.

«"9 секунд" - это достаточно интересный жанровый фильм, духоподъемный, с патриотической военной направленностью. Это картина о реалиях, героике наших дней. С учетом той рекламы, которую мы видим, будем надеяться, что фильм привлечет молодую аудиторию в кинотеатры. Пока видим, что он набирает обороты достаточно сдержанно», - говорил в этой связи Исаев.

При этом он объяснил, что сентябрь традиционно - самый провальный месяц с точки зрения динамики кинохождения, и до выхода фэнтези Александра Войтинского «Огниво» (24 октября) «все будет очень грустно для кинотеатров».

Однако не все разделяют его скепсис. 10 октября на экраны выйдет фильм «Руки Вверх!» об истории взлета легендарной группы Сергея Жукова, а 17 октября - «Анора», победившая в этом году на Каннском фестивале.

«С момента своего появления в 1990-х "Руки Вверх!" остаются самой популярной группой в России. До сих пор Сергей собирает не просто полные залы — он собирает аншлаги на стадионах. В 2024 году он в третий раз подряд собрал аншлаг в Лужниках, то есть практически 250 тысяч человек посетили его концерт в Москве. Это невероятно! Это рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить в ближайшей перспективе. Поэтому совершенно очевидно, что мы рассчитываем на внушительные сборы и уверены, что потенциал у фильма действительно огромен», - говорил в этой связи НСН генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также продюсером фильма «Руки Вверх!».

В сентябре на экраны онлайн-кинотеатров вышел сериал о группе «Комбинация», уже за первые выходные собравший миллион просмотров. Кроме того, зрители увидели сериал «Последний богатырь. Наследие», о котором рассказывал НСН его режиссер Антон Маслов.