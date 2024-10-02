Появились свежие жуткие кадры фильма ужасов «Улыбка 2»

Издание Discussing Film поделилось несколькими эксклюзивными кадрами из фильма ужасов «Улыбка 2». Кадры довольно жуткие — с пугающими улыбками персонажей.

© Чемпионат.com

События «Улыбки 2» развернутся вокруг поп-звезды Скай Райли, которая начинает испытывать серию всё более тревожных и пугающих событий. В своём новом мировом турне девушка вынуждена столкнуться со своим тёмным прошлым, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, прежде чем она выйдет из-под контроля.

В главных ролях: Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Розмари Деуитт и другие. Снял ленту Паркер Финн — он работал над оригинальным фильмом.

© Кадр из фильма

Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 18 октября. Официальных показов ленты в России наверняка не будет, но картина всё равно доберётся до страны окольными путями.