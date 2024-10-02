К 100-летию «Артека» стартовали съемки семейного художественного фильма

Стартовали съемки семейного художественного фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", приуроченного к 100-летию международного детского центра. В картине снимутся российские актеры, ленту покажут в кинотеатрах в июне 2025 года, сообщается на сайте "Артека".

"Начались съемки приключенческого фильма для всей семьи "Артек. Большое путешествие: 1812" - сиквела картины "Артек. Большое путешествие", которая уже завоевала сердца зрителей. Фильм приурочен к празднованию 100-летия самого знаменитого детского лагеря в России - "Артека" - и станет одним из главных событий праздничных мероприятий в 2025 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что картина расскажет о путешествии подростка Мити, который, приехав в "Артек, попадает в разные временные эпохи. Приключения будут сопровождаться экскурсом в историю России. Производством картины занимается кинокомпания "Фреш-фильм", режиссерами проекта выступают Армен Ананикян и Карен Захаров.

Среди актеров заявлены Роман Постовалов, Тимофей Попович, Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Аля Майер, Ольга Красько, Дмитрий Миллер, Илья Носков, Сергей Степанченко, Сергей Баталов, Леон Тафара.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год.

На 1 июня 2014 года, когда комплекс перешел в ведение российского министерства образования, инфраструктура "Артека" включала более 400 строений, устаревший комплекс водо-, тепло- и электроснабжения, которые были построены в 1961-1989 гг. Автоматизация отсутствовала, более 80 тыс. кв. м сооружений имели полный износ, свыше 15 тыс. м инженерных сетей являлись ветхими. К настоящему времени восстановлена работа 9 из 10 лагерей, реконструировано 280 тыс. кв. м различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 столовых, 9 спортивных площадок и 3 теннисных корта. В конце 2018 года количество лагерей возросло до 10. Началось строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на одновременный прием 1 тыс. детей, с общей площадью застройки 6,1 га. К настоящему моменту на реконструкцию и капремонт потратили более 11 млрд рублей.