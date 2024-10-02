Гости международного фестиваля «КиноБраво» спели в кинокараоке

Звездные гости первого Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» спели в кинокараоке. Они вспомнили лучшие песни отечественного и зарубежного кинематографа.

В зале появились Роман Архипов, Светлана Камынина, Мария Кожевникова, Виктория Маслова, Вячеслав Макаров, Анастасия Макеева и другие исполнители и артисты, а также представители делегаций ЮАР и Бразилии. На входе гости участвовали в лотерее, которая определяла, кто будет выступать на сцене, а кто останется зрителем.

Прозвучали композиции из фильмов «С легким паром», «Стиляги», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Гардемарины, вперед!» и других. Оценивало выступления жюри, в состав которого вошли актрисы Виктория Маслова, Мария Кожевникова и Анастасия Макеева, и продюсер из Китая Ду Лян. Победил в конкурсе фотограф Геннадий Авраменко.

Ранее стало известно, что в конкурсную программу фестиваля «КиноБраво» вошли кассовые хиты из разных стран. На фестивале, который впервые проходит в Сочи с 28 сентября по 4 октября, представлены фильмы из России, Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии и Эфиопии. Оценивать работы будет многонациональное жюри, которое возглавит кинокритик, историк кино, глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете Марко Мюллер.