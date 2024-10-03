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В Тюмени рассказали о гостях фестиваля семейного кино «Ноль Плюс»

В Тюмени рассказали о гостях международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс».

В Тюмени рассказали о гостях фестиваля семейного кино «Ноль Плюс»
© РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В частности, 4 октября состоится встреча с продюсером, сценаристом, генеральным директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым.

Основатель фестиваля, режиссёр Николай Данн проведёт сеансы, которые состоятся 4 октября на площадке музейного комплекса имени Словцова.

Фестиваль проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили лауреатов литературной премии «Данко».

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Борис Машковцев