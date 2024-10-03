В Тюмени рассказали о гостях фестиваля семейного кино «Ноль Плюс»
В Тюмени рассказали о гостях международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс».
Об этом сообщает «Вслух.ру».
В частности, 4 октября состоится встреча с продюсером, сценаристом, генеральным директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым.
Основатель фестиваля, режиссёр Николай Данн проведёт сеансы, которые состоятся 4 октября на площадке музейного комплекса имени Словцова.
Фестиваль проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде наградили лауреатов литературной премии «Данко».