Сценарист сериала «Амура» рассказала о заложенных в фильм смыслах

Сценарист сериала "Амура" рассказала о заложенных в нем смыслах
Вчера, 1 октября, в онлайн-кинотеатре Kion начал выходить российско-азиатский проект - сериал "Амура". В первых сериях происходит большое количество событий, и обозреватель "РГ" помогает разобраться в происходящем. Так, мы публиковали эксклюзивное видео с актрисой, исполнительницей двух главных ролей, Аленой Михайловой. А сегодня, специально для читателей "РГ", "ключ" к пониманию сериала предоставляет автор идеи и одна из сценаристов Ольга Рябышева.
"Амура - это история о столкновении мировоззрений, характеров и культур. Спасая свою сестру-близняшку, Аня Вдовина отправляется в Японию как на другую планету и, действуя в абсолютно враждебной социокультурной среде, проявляет лучшие качества русского женского характера и побеждает в неравной борьбе с международным криминалитетом. Отношения Ани и Ермака (роль бывшего возлюбленного главной героини Ани исполняет Юрий Колокольников - прим. "РГ") - это своеобразная проекция на современные гендерные отношения, где женщинам присуща чрезмерная маскулинность, а мужчины демонстрируют излишнюю феминность. Оказавшись вдвоем в агрессивной среде, они вынуждены меняться и искать баланс в отношениях. На мой взгляд, в этом кроются ключи к пониманию сериала! Столкновение с азиатской культурой и преодоление собственных комплексов помогает героям объединиться и добиться успеха!", - рассказывает сценарист.