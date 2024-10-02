Сценарист сериала «Амура» рассказала о заложенных в фильм смыслах

Вчера, 1 октября, в онлайн-кинотеатре Kion начал выходить российско-азиатский проект - сериал "Амура". В первых сериях происходит большое количество событий, и обозреватель "РГ" помогает разобраться в происходящем. Так, мы публиковали эксклюзивное видео с актрисой, исполнительницей двух главных ролей, Аленой Михайловой. А сегодня, специально для читателей "РГ", "ключ" к пониманию сериала предоставляет автор идеи и одна из сценаристов Ольга Рябышева.

© Кадр из фильма