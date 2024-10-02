Состоялся закрытый показ фильма «Василиса и хранители времени»

1 октября в киноцентре "Октябрь" в Москве состоялась светская премьера зрелищного семейного фэнтези "Василиса и хранители времени". Картину гостям премьеры представил режиссер фильма Павел Лунгин, а также актеры Маша Кошина, Леонид Ярмольник, Антон Рогачев, Агриппина Стеклова, Вита Корниенко и продюсер Евгений Панфилов. В широкий прокат фильм выходит в четверг, 3 октября 2024 года.

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Поздравить режиссера с премьерой фильма пришли Карен Шахназаров, Владимир Познер (музыку к фильму написала его дочь - Катя Чемберджи), Алена Долецкая, Леонид Каневский, Людмила Нарусова, Антон Малышев, Дарья Савельева и многие другие.

Согласно синопсису сказки, за некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника (в этой роли Сергей Гармаш). Здесь он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами.

Они знакомятся со звездой интернета Дашей (Дарья Мороз), которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши - завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

Авторы сценария - Павел Лунгин, Александр Лунгин, Мария Сапрыкина, при участии Анны Денисовой. Оператор-постановщик - Карим Имамиев. Голос за кадром - Леонид Ярмольник.

Первое впечатление от фильма - как говорится, у нас есть "Субстанция" дома. Павел Лунгин устроил первым зрителям премьеры своеобразные "качели". С одной стороны - отсылы к советской классике, на ум приходят даже фильмы Германа-старшего, включая "Трудно быть Богом", с другой - фэнтези-мир, словно это "Ноосферату" или Корали Фаржа со своей "Субстанцией" во всей ее красе.

Но при этом все увиденное - отечественная сказка. Дарья Мороз, которая то стареет, то возрождается. И маленькая девочка, которая говорит ей: "ты - это я", точь в точь, как Маргарет Куолли - Деми Мур. Дарья Мороз словно отпустила себя в этой роли - с одной стороны - ведьмы, с другой - несчастной нелюбимой Даши. Антон Рогачев вдруг перестал быть просто красавчиком одного амплуа - его так часто "эксплуатируют" в кино одинаково.

Дуэт Сергея Гармаша с Агриппиной Стекловой не оставит никого равнодушным. И совершенно необычные Дмитрий Куличков и Юрий Кузнецов в ролях фантастических Хранителей. Неожиданные и талантливые костюмы и спецэффекты.

И сценарный "замес" - он вначале кажется простым и примитивным, но потом увлекает. Талант Павла Лунгина - вещь неоспоримая. Но тут он попробовал себя в чем-то новом, и получилось что-то очевидное-невероятное.