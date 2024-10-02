Вытеснят ли онлайн-кинотеатры свою офлайн-версию

С каждым десятилетием все больше и больше сфер нашей жизни переходит в онлайн-формат. Этот процесс неизбежно раскалывает общество на условных скептиков и условных сторонников технического прогресса. Главное отличие онлайн-кинотеатров в том, что пользователь платит не за билет, а за месячную или годовую подписку, хотя бывают также случаи, когда некоторые продукты приходится оплачивать отдельно.

Несмотря на то, что онлайн-кинотеатры на слуху только последние несколько лет и обывателю может показаться, что их появление характерно для постковидных времен, на самом деле онлайн-кинотеатры постепенно отвоевывают свое место под солнцем еще с конца нулевых. В России начало эпохе онлайн-кинотеатров и стриминга положила медиакомпания Tvigle. А сам формат домашнего просмотра пришел в нашу жизнь еще раньше - с зарождением VHS и DVD. Уже тогда, в конце 80-х - начале 90-х годов кинотеатры и телевидение потеряли монопольное право на показ кино и сериалов. С тех пор людям больше не обязательно было тратить силы на поход в кино или менять распорядок дня, чтобы застать трансляцию любимого фильма.

Настоящий "бум" случился, конечно же, во время пандемии коронавируса. По данным TelecomDaily, в 2020 году выручка онлайн-кинотеатров выросла на 52% по сравнению с предыдущим годом. Примерно на столько же процентов упали кассовые сборы обычных кинотеатров. Снятие ограничений и возобновление работы последних в прежнем режиме не остановило рост аудитории онлайн-платформ. В 2022 году TelecomDaily зафиксировала выручку онлайн-кинотеатров в размере 55,8 млрд руб., а в 2023-м - 80,9 млрд руб., таким образом, рост составил 45%.

Сейчас можно уверенно сказать, что тренд на "переход" аудитории из обычных кинотеатров в онлайн-режим продолжается. По последним данным Интерфакса, посещаемость российских кинотеатров в 2024 году упала на 40%. В то же время, как сообщает Forbes, в этом году доля подписчиков онлайн-кинотеатров впервые превысила половину всех жителей российских городов.

У этой динамики есть объяснения. По мнению члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева отток зрителей из кинотеатров связан с тем, что "зрителю в определенные периоды года смотреть в кинотеатрах вообще нечего" - на фоне санкций многие западные студии отказались от проката своих фильмов в нашей стране, а российская киноиндустрия просто не производит достаточное количество качественной продукции. Однако, что бы ни говорили владельцы крупных киносетей и медиамагнаты, этому фактору не стоит придавать большого значения. По всей видимости, не без оснований можно утверждать, что текущее положение вещей связано в большей мере с неумолимой логикой развития информационных технологий.

Во-первых, сфера онлайн-кинотеатров росла ещё до начала санкций и даже до пандемии. Так, по данным TelecomDaily, рост выручки онлайн-кинотеатров в 2020 году (52%) идентичен тому, что был в 2019-м, когда никаких карантинных ограничений не было и в помине. Во-вторых, говоря об уходе из проката западных фильмов, нужно помнить, что тех же самых западных фильмов лишились и онлайн-кинотеатры, однако численность их аудитории не снижается. В-третьих, на Западе ситуация с наполняемостью кинозалов ничуть не лучше, чем у нас. Сухая статистика говорит о том, что совокупные кассовые сборы офлайн-кинотеатров США с января по август этого года меньше на 30%, чем сборы в допандемийном 2019 году. При этом исследование Leichtman Research Group показало, что стриминговыми сервисами в США пользуются 88% всех домохозяйств, то есть почти каждая американская семья подписана хотя бы на один онлайн-кинотеатр.

Всё это говорит о том, что "взлет" онлайн-кинотеатров скорее закономерен и не прекратится по щелчку пальцев даже при желании кого-нибудь из числа сильных мира сего. В чем же заключаются возможные преимущества онлайн-формата перед просмотром "офлайн"?

Немаловажен тут вопрос денег: это попросту дешевле, чем ходить в кино. Средняя цена билета на один киносеанс в Москве составляет от 300 до 600 рублей, в то время как ровно столько же в среднем стоит месячная подписка на один из онлайн-кинотеатров, где по этой самой подписке большая часть продуктов доступна бесплатно.

Играет роль и фактор удобства: многие люди предпочитают домашний уют походу в публичное место. Пиетета перед пресловутым "большим экраном", по всей видимости, не осталось. По опросу ВЦИОМ от 2020 года треть опрошенных россиян в плане просмотра кино не видят существенной разницы между кинозалом и экраном домашнего гаджета и при равных возможностях предпочли бы посмотреть фильм дома.

На мой взгляд, одной из главных причин повсеместного распространения онлайн-кинотеатров стала популярность сериалов. Именно сериалы с начала XXI века стали едва ли не главным способом отражения современной жизни, подобно тому, как раньше эту роль выполняли многотомные романы. А онлайн-кинотеатр в качестве площадки больше всего подходит для размещения такого рода контента. За примерами далеко ходить не надо - завоевавший народное признание сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" изначально вышел в сети на платформах Wink и Start, и это не случайно. Интернет более "демократичен", а также обладает большим коммерческим потенциалом по сравнению с телевидением.

Но, может быть, все это приводит только к деградации киноиндустрии? Что если просмотр фильма на телефоне лишает его некоторой сакральности и превращает высокое искусство в своеобразный фастфуд? Похожей точки зрения придерживается выдающийся режиссер Мартин Скорсезе, написавший эссе "Маэстро. Федерико Феллини и потерянная магия кино". В нем он критикует коммерциализацию киноиндустрии, обвиняя онлайн-платформы в том, что они отдают приоритет низкопробным произведениям и почти не продвигают произведения значимые.

Впрочем, это лишь слова. На деле сам Скорсезе фактически легитимизировал онлайн-кинотеатры для показа авторского кино. В 2019 году его фильм "Ирландец" вышел на Netflix, практически обойдя обычные кинотеатры. Сотрудничество с Netflix позволило режиссеру привлечь больше денег к созданию фильма и обильно использовать компьютерную графику - в том числе для искусственного "омоложения" персонажа Роберта Де Ниро. От аудитории фильм получил смешанные отзывы, однако для кинокритиков с тех пор стало очевидно, что большое кино вполне может выйти под эгидой того или иного онлайн-кинотеатра.

Да и если почитать эссе Мартина Скорсезе внимательно, можно заметить, что критикует он не столько сами онлайн-кинотеатры, сколько алгоритмы этих кинотеатров, идущие на поводу у не особо искушенной аудитории. Стоит ли говорить, что подобные претензии в высшей степени наивны: пока в мире царит капитализм, он будет производить в первую очередь то, что хорошо продается, а не то, что обладает художественной ценностью. И разве не точно так же обстоят дела в крупных голливудских студиях? Есть ли тогда разница между Netflix и условным "Диснеем"?

И пока средний человек последних лет проводит все больше и больше времени онлайн, обеспечивая онлайн-кинотеатры деньгами, известные режиссеры волей-неволей будут искать у них финансирование, тем самым привлекая на "темную" сторону немногих оставшихся скептиков. Круг замыкается.

Чего опасаться точно не стоит, так это того, что онлайн-кино полностью заменит офлайн-версию. История показала, что новые форматы развлечений не отменяют старых, а лишь делают их более нишевыми. Можно предположить, что в будущем кинозалы станут местом обитания настоящих киноманов, подобно тому, как когда-то театр превратился в прибежище фанатов театра, перестав быть развлечением для широких народных масс.