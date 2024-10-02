Сериал «Последний богатырь. Наследие» появился в онлайн-кинотеатрах

Масштабный и высокобюджетный сериал "Последний богатырь. Наследие" выходит в онлайн-кинотеатре Start по необычной схеме. После каждой новой серии - а всего их восемь, на платформе также появляется фильм о фильме. Если говорить точнее - сериал о сериале. И в нем рассказывается в деталях, как именно шла работа (она длилась она четыре года), и действительно - такого сериала-сказки у нас еще не делали.

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Сериал - напомним - долгожданное продолжение сказочной франшизы - трилогии "Последний богатырь". По сюжету у Ивана Муромца (Виктор Хориняк), которому уже исполнилось 50 лет, выросли две дочери: старшая - богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, жители счастливы, мир вокруг, но визит колдуна Северина (Александр Устюгов), которому привиделось страшное бедствие, не предвещает ничего хорошего. Чтобы спасти и Белогорье, и богатыря- отца, Софья отправляется в современную Москву, а Марья - сражается со злом в Белогорье и помогают ей в этом Баба Яга, Водяной, Колобок, Соловей - Разбойник и сын волшебника Белогора - Цвырь: странное существо с хвостом.

Сказка получилась очень увлекательной, несмотря на то, что в ней много заимствований из разных фантастических и сказочных книг и фильмов всех времен и народов. Однако, когда в проекте есть режиссер - он всегда складывается. Антон Маслов снимал любимый отечественный народный сериальный хит "Вампиры средней полосы". И "Последний богатырь. Наследие" получился у него не менее увлекательным. Особенно в той части, где сказка пересекается с современной жизнью - прямо как в "Вампирах..."

"Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Такого количества деталей, такого волшебства и такого объема работы у меня еще не было. В "Наследии" больше 120 смен. Мы сняли четыре широкомасштабных полных метра, а возможно, и больше...В некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени, - рассказывает Антон Маслов. - По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. А еще у нас классный сценарий. Вот такая ядерная смесь".

Мария Маслова, жена режиссера, и "по совместительству" - человек, с которым Антон пишет все свои проекты. После премьеры сериала высказалась в телеграм-канале мужа о том, как "делит" его с фильмами и сериалами. Приведем и ее слова:

"Честно? Мне хотелось бы не делить Антона ни с кем. Ну чего врать. Он отлично реализует мои сценарии, мой фильмофонд растет, отчисления с РСП капают. Но держать в рабстве такого режиссера - это же очень эгоистично, согласитесь? Поэтому раз в год я машу рукой, а сердце замирает. И вот ты остаешься на берегу, пока у него экспедиции, ночные смены, отсыпные, пиявицы, Финист красивый ходит. И это больше ста смен. С одной стороны, я люблю съемки. Это упорядоченная предсказуемая жизнь. Тебе выдаются окна, в которые худо-бедно можно существовать и даже встречи с друзьями получаются. С другой. Во время съемок "Богатыря" была длинная, почти двухмесячная, экспедиция в горы. И чтобы увидеть мужа хоть на денёк, я подстроила отпуск так, чтобы этот один денёк он мог с нами провести в Сочи, пока переезжал из одной локации в другую. Встречала его с чурчхеллой вместо букета у вагона. Наше счастье, как говорится, караулило нас в Сочи на один день. Я молчу про забытые праздники, ремонт машины (а это прям вообще не моё), ежедневные психотерапевтические беседы после смены: "а они, а я, а они", завтраки опять же в 5 утра или организовать тишину днем с трехлетним ребенком дома, чтобы папа поспал. Поэтому, когда меня раньше поздравляли с премьерой Антона, где я не участвовала, я немного стеснялась - я то что?? А вчера прям искренне благодарила, потому что да. Я ЭТО пережила, прочувствовала, промучилась. Но я знаю, когда Антон работает - для него это самое счастливое время. А когда это большой проект, высокие ставки, хорошая история - он счастлив вдвойне. Я мужу не враг. Пусть снимает больше, ярче, веселее. Чаще, конечно, пусть со мной, но если что, так и быть, капитан, капитан, полный ход!"

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