На фестивале «Кинобраво» состоялась презентация фильма «Северный полюс»

Презентация фильма "Северный полюс" режиссера Александра Котта состоялась в рамках международного фестиваля зрительского кино "Кинобраво" в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

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Картина повествует об экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США. Главные роли исполнили Андрей Мерзликин, Елена Север, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Кирилл Кяро и Алексей Филимонов. На презентации гостям и участникам фестиваля представили первые 15 минут фильма, который выйдет в прокат в феврале 2025 года.

"Это большая радость, что все больше и больше мы обращаем внимание на те реальные события, которые касаются истории нашей страны, тех людей, которых в свое время мы смело называли героями. И сегодня они становятся героями тех или иных кинематографических полотен, которые <…> делают очень большое дело. Мы вспоминаем этих людей и говорим им через кино "спасибо", - сказал на презентации актер Андрей Мерзликин.

Международный фестиваль "Кинобраво" проходит в Сочи с 28 сентября по 4 октября. В его программу вошли фильмы из более чем 10 стран, которые на площадке фестиваля представят сами создатели, сообщали в оргкомитете. В состав жюри фестиваля вошли ведущие представители киноотрасли из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирована пятидневная деловая программа, участие в которой подтвердили кинематографисты из порядка 20 стран. На мероприятиях эксперты обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах - участниках фестиваля.

ТАСС - генеральное информационное агентство кинофестиваля.