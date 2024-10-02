Трейлер фильма «Присяжный номер два» (Juror #2) обнародовала 1 октября 2024 года кинокомпания Warner Bros. Pictures. Главные роли в судебном триллере режиссера Клинта Иствуда исполнили Николас Холт, Зои Дойч, Кифер Сазерленд, Дж.К.Симмонс, Тони Колетт, Лесли Бибб, Гэбриел Бассо, Крис Мессина и др.

Как показано в ролике, главный герой Джастин Кемп (Холт) во время сильного дождя сбивает кого-то на дороге. Не обнаружив ни пострадавшего, ни тела, он решает, что это был олень (который, вероятно, убежал), и уезжает с места происшествия домой к беременной жене. Спустя некоторое время мужчину вызывают в качестве присяжного на суд по делу об убийстве молодой девушки Кендалл Картер. В тот самый осенний вечер (когда произошло ДТП Кемпа) она поссорилась со своим парнем Джеймсом Сайтом в баре неподалеку, а потом ее нашли изуродованной и мертвой под мостом у дороги. Подозрения сразу пали на бойфренда, и другие версии следствие даже не разрабатывало, но Джастин осознает, что это он сбил молодую женщину и является настоящим убийцей. Перед Кемпом встает непростой моральный выбор: солгать под присягой и сломать чужую жизнь или признаться и разрушить свою.

Премьера «Присяжного номер два» состоится 27 октября на Международном кинофестивале Американского института кино (AFI), в мировой прокат он выйдет 30-го.

О работе Иствуда над фильмом стало известно в марте 2023 года, тогда режиссер заявлял, что это будет его последняя картина, но на данный момент 94-летний Клинт официально не объявил о завершении карьеры и уходе на пенсию.