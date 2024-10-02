Вышел трейлер фильма с Николь Кидман «Плохая девчонка»

Опубликован трейлер "Плохой девочки" (Babygirl / 18+), это американо-нидерландский эротический триллер с Николь Кидман в главной женской роли. Рейтинг - R.

© кадр из фильма «Плохая девчонка»

Лента взяла приз на Венецианском МКФ этого года.

Постановка, сценарий, продюсирование - Халина Рейн, известная по десяткам проектов как актриса: "Операция "Валькирия", "Черная книга", "Одержимость" с Лоу.

В других ролях - Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Вон Райлли, Виктор Слезак, Лесли Силва.

Кидман сыграла менеджера высшего звена в крупном технологическом стартапе, который вот-вот выйдет на биржу. Работа не сильно мешает героине быть заботливой матерью и прекрасной женой... но лишь до момента, как ее в компанию на стажировку приходит молодой интерн. Российский релиз - 16 января.