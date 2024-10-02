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Вышел трейлер ремейка "Носферату" Роберта Эггерса

Появился первый тизер-трейлер хоррора "Носферату", который выйдет в мировой прокат 25 декабря.

Появился трейлер ремейка «Носферату» Роберта Эггерса
© Российская Газета

Девушку Эллен преследуют призраки и влюблённый в неё вампир. Но только она может спасти мир от всепоглощающей силы смерти.

Как отметил режиссёр фильма Роберт Эггерс, "Носферату" станет "историей одержимости девушкой".

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Билл Скарсгорд, Эмма Коррин, Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Уиллем Дефо.

Режиссёр фильма - Роберт Эггерс ("Ведьма", "Маяк", "Варяг").

Фильмы и сериалы
Носферату
Ведьмы
Ведьма
Билл Скарсгорд
Роберт Эггерс
Лили-Роуз Депп
Николас Холт
Уиллем Дефо
Аарон Тейлор-Джонсон