В Таганроге прошла встреча зрителей с режиссером фильма «Паромщик»

Ростовская область, 2 октября 2024. DON24.RU. Молодежный центр Таганрога организовал встречу Федора Попова, режиссера фильма «Паромщик», с юными зрителями. Об этом сообщает «Таганрогская правда».

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Более 30 съемочных смен фильма провели в районе Беглицкой косы Таганрогского залива. Слушателями также выступили актеры Таганрогского камерного театра, театральной студии «Витамин» и местные жители, принимавшие участие в съемках.

Главный герой картины – паромщик Константиныч, живущий на юге Запорожья у Приазовского лимана. В сюжете его фигура – связующее звено между российским и украинским берегами. По словам режиссера, задача картины – передать внутреннее состояние человека во времена больших перемен.

В основу событий киноленты лег живой материал, добытый журналистами и писателями. Творческая группа преодолела маршрут Донецк – Мелитополь – Мариуполь – Кирилловка, общалась с местными жителями и знакомилась с участниками СВО.

«Кино точно влияет на людей. Речь не только об идеологии, культуре и смысловых посылах. В последнее время экраны кинотеатров прочно заполняла продукция с другими культурными кодами, а это не может не воздействовать на восприятие мира. Не было бы счастья, да несчастье помогло», – заметил Федор Попов.

Своей работой режиссер нацелился обнажить нерв времени, придать российскому кино больше идеологической глубины. Премьера «Паромщика» запланирована на февраль 2025-го.