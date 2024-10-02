Костромичей позвали сняться в фильме со звездой сериала «Слово пацана»

Костромичей зовут сниматься в фильме со звездой сериала “Слово пацана”
Костромичей приглашают сниматься в фильме, узнал KOSTROMA.TODAY.
Напомним, сейчас в Костроме снимают проект «(Не)искусственный интеллект».
Как сообщает «Кострома фильм», на 8 октября объявляется большой набор актеров массовых сцен. Требуются все: женщины, мужчины и дети от 7 до 12 лет. Стандартная смена длится 12 часов, для детей — 6 часов. В случае возможной переработки +10% от ставки в смену. В течение смены будет часовой обед, актёров массовых сцен кормят на площадке.
Стандартная смена длится 12 часов, для детей — 6 часов. В случае возможной переработки +10% от ставки в смену. В течение смены будет часовой обед, актёров массовых сцен кормят на площадке.
Главное требование — это современная одежда. Нужно взять с собой два-три образа, но без ярких цветов, тотал черного или белого, без принтов. При этом одежда должна быть летняя.
- Режиссером проекта выступил известный актер Алексей Чадов. Его знают по сериалу «Любовь в большом городе» (12+) и «Вий 3D» (12+).
- Главную роль сыграет молодой актер Леон Кемстач, который обрел популярность после сериала «Слово пацана» (18+). Юноше всего 16 лет, он до сих пор учится в школе, однако школьницы считают его одним из главных секс-символов. Однако пока о приезде актера в Кострому ничего неизвестно — он учится в школе в Дубае.