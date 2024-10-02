Костромичей позвали сняться в фильме со звездой сериала «Слово пацана»

Костромичей приглашают сниматься в фильме, узнал KOSTROMA.TODAY.

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Напомним, сейчас в Костроме снимают проект «(Не)искусственный интеллект».

Как сообщает «Кострома фильм», на 8 октября объявляется большой набор актеров массовых сцен. Требуются все: женщины, мужчины и дети от 7 до 12 лет. Стандартная смена длится 12 часов, для детей — 6 часов. В случае возможной переработки +10% от ставки в смену. В течение смены будет часовой обед, актёров массовых сцен кормят на площадке.

Стандартная смена длится 12 часов, для детей — 6 часов. В случае возможной переработки +10% от ставки в смену. В течение смены будет часовой обед, актёров массовых сцен кормят на площадке.

Главное требование — это современная одежда. Нужно взять с собой два-три образа, но без ярких цветов, тотал черного или белого, без принтов. При этом одежда должна быть летняя.