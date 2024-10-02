В Могилеве прошел Международный фестиваль анимационных фильмов

Могилев на три дня превратился в столицу мультипликации - здесь прошел XXVII Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2024". Победителей определяли в трех конкурсах: анимационных фильмов, детского анимационного творчества, детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Для участия заявилось 317 фильмов из 47 стран.

© Российская Газета

Показы программ анимационных кинокартин, творческие встречи, мастер-классы, презентации, выставки и даже искусственный интеллект - фестиваль удивлял зрителей и дарил отличное настроение. Год от года статус "Анимаевки" растет. С 2024 года победители феста будут получать дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный институт культуры. Кафедру анимации и мультимедиа вуза возглавляет режиссер киностудии "Союзмультфильм" и член кинематографистов России Сергей Струсовский, который не первый год приезжает на "Анимаевку". Замечает, что особенность фестиваля этого года - много работ на военно-патриотическую тематику:

- Беларусь отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в следующем году - юбилей Победы. И часть работ представлена именно на эту тему, когда дети изучают подвиги героев, защитников нашей Родины. Это лучшая форма патриотического воспитания.

Гран-при и "Большой хрустальный карандаш" - у японского фильма "Ночь в зоне отдыха" режиссера Саки Мурамото.

В конкурсе анимационного творчества лучшим патриотическим анимационным фильмом стала "Кума" режиссера Василия Васильева из Москвы. "Малый карандаш" отправился в Бердск коллективу детской студии мультипликации "Арбуз" за лучшее звуковое решение анимационного фильма "Моя маленькая мама". В номинации "Лучший художник анимационного фильма" победа досталась фильму "Средство от бессонницы" из Ярославля.

У Беларуси победа в шести номинациях. Призом фестиваля "Малый карандаш" и дипломом в номинации "Лучший анимационный фильм, созданный детьми" отмечена работа "Свет миру" Елисея Грузда из детской анимационной студии "ДиГи Клаб" Могилева. Самым юным создателем анимационного фильма стал коллектив авторов: пятилетние Варвара Лукьянова и Варвара Пономаренко с фильмом "Злость и зависть" из той же студии.

Самым добрым анимационным фильмом стало "Дерево желаний" коллектива авторов из Борисова. На "Анимаевку" за призом приехала Мирослава Лайкова: