Умер звезда «Поездки в Америку» и «Боя с тенью» Джон Эймос

Американский актер Джон Эймос скончался в возрасте 84 лет. Смерть (по естественным причинам) наступила 21 августа 2024 года, но сын покойного Келли Кристофен Эймос сообщил о ней Hollywood Reporter 1 октября.

© кадр из фильма «Поездка в Америку»

Джон Аллен Эймос-младший родился 27 декабря 1939 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В детстве и юности он мечтал стать спортсменом, играл в американский футбол в Университете штата Колорадо и проходил тренировочные сборы с командами Denver Broncos и Kansas City Chiefs Американской футбольной лиги, но в какой-то момент спортивная карьера зашла в тупик, и Джон решил попробовать себя в актерстве и в 1970 году получил небольшую роль ведущего прогноза погоды в комедийном сериале «Мэри Тайлер Мур».

В 1974-м Эймос получил главную роль главы семьи Джеймса Эванса-старшего в сериале «Хорошие времена». Спин-офф сериала «Все в семье» стал первым на телевидении афроамериканским семейным ситкомом. Однако Джон был уволен из сериала после третьего сезона после конфликта со сценаристами, которые, по его мнению, не соответствовали действительности в изображении опыта афроамериканцев.

В 1977 году Эймос снялся в роли взрослого Кунты Кинте в телевизионном мини-сериале «Корни», за что был номинирован на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль. В последующие годы актер сыграл яркие роли в таких фильмах, как «Испытавший любовь», «Поездка в Америку» (и в сиквеле 2021 года), «Тюряга», «Крепкий орешек 2», «Доктор Дулиттл 3», «Неогранённые алмазы», «Последний стрелок». Телезрителям он запомнился также по роли адмирала Перси Фицуоллеса в сериале «Западное крыло», по ролям в сериалах «Два с половиной человека», «Обмани меня», «Праведные Джемстоуны». Всего Джон снялся в более чем ста фильмах и сериалах, в том числе в российской картине «Бой с тенью» в роли американского промоутера боксера Палмера - Элайджи Хилла.