В Архангельске прошла премьера фильма об исследовательницах Арктики

Премьера документального фильма об исследовательницах Арктики "Право женщин на море" состоялась в Архангельске в рамках первого Всероссийского форума молодых ученых "Полюс", передает корреспондент ТАСС. Зрителям представили новеллу "Ветер перемен".

"Сегодня мы показали первую новеллу нашего документального альманаха "Право женщин на море", она называется "Ветер перемен". Это наш первый показ на широкую аудиторию на большом экране, - рассказала ТАСС продюсер картины Марина Фролова. - И очень здорово, что в Архангельске мы ее представляем молодым ученым, а также молодым морякам, людям, которые представляют будущее нашей науки и нашего моря".

История героинь киноальманаха связана с Архангельской областью, здесь они работали и работают, отсюда выходили экспедиции для исследования арктических территорий. Как сказал ТАСС директор форума, исполнительный директор круглогодичного молодежного образовательного центра "Наука" Олег Минчук, истории полярных исследовательниц - это хорошая мотивация для молодых ученых, которые хотят изучать Арктику.

"Это фильм о работе ученых, он посвящен деятельности исследователей, исследовательниц в суровых условиях. И главный его посыл - чтобы начинающие ученые, ребята, которые хотят заниматься наукой, не теряли мотивацию к ней. Выдающимся исследовательницам Арктики было нелегко, но мы видим, что действительно нет никаких преград для того, чтобы заниматься наукой", - отметил Минчук.

Киноальманах состоит из пяти новелл, в каждой две героини: одна исследовала Арктику и ходила в море в начале или середине ХХ века, другая - наша современница. Режиссер картины Анастасия Ломакина проводит параллели между их работой, жизнью и показывает, каково женщинам было и есть работать в полярных широтах.

"Мы ориентируемся, конечно, на широкую зрительскую аудиторию. Но ученые, молодые ученые, это прямо те люди, которым, мне очень хочется, чтобы проект понравился. Потому что, конечно, одна из целей нашего проекта - это популяризация науки, в том числе среди молодежи. Мы рассказываем про женщин, про тех, кто только начинал путь в морские исследования, и про тех, кто сегодня их продолжает. Мне очень важно, чтобы ребята увидели, как было тогда и как сейчас, как сильно изменился мир, если раньше это был действительно подвиг, то сегодня работать в Арктике может любой молодой ученый, кто горит этой темой", - сказала ТАСС Ломакина.

Проект создан на средства Фонда поддержки регионального кино.

О форуме

Организаторами форума выступают Агентство по делам молодежи Архангельской области и круглогодичный образовательный центр "Наука". Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизатором форумного направления "Инноваторы" выступило Министерство связи и информационных технологий Архангельской области. Ключевым партнером форума является Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.