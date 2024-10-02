На кинофестиваль Arctic open поступили заявки из 106 стран

Около 3 тыс. заявок из 106 стран поступило на конкурс VIII Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет с 5 по 8 декабря в Архангельской области, сообщили ТАСС организаторы фестиваля. Больше всего заявок - из России, а также много желающих принять участие из Ирана, Индии, Турции, Бразилии и США.

"Завершился прием заявок от создателей фильмов на участие в VIII Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open. На рассмотрение отборочного жюри пришли 2 806 киноработ из 106 стран мира. Лидерами по числу заявок стали российские фильммейкеры. Также большое количество заявок пришло от авторов из Ирана, Индии, Турции, США, Бразилии, Китая, Испании, Франции и Италии", - сказали в оргкомитете.

Больше всего заявок на конкурс короткометражных работ, их 1,7 тыс. Документальных картин - 553, полнометражных игровых фильмов - 272. В отдельную категорию дирекция кинофестиваля выделяет фильмы для детей и юношества - 281 заявка. Из всех поступивших фильмов предстоит выбрать около 50 киноработ, которые покажут в конкурсе Arctic open. Кроме конкурсных работ, участников кинофестиваля ждет и обширная внеконкурсная кинопрограмма.

"Сейчас начнется работа отборочной комиссии. Какие фильмы войдут в шорт-лист конкурсной программы Arctic open-2024, мы объявим 10 ноября. В программе ретроспективных показов зрители увидят фильмы шведского режиссера Гуниллы Брески, как она не раз говорила: "Именно Россия сделала меня режиссером". В апреле 1996 года Гунилла приехала в нашу страну для работы - снимать кино. И первым городом, где началось ее знакомство с Россией, русскими людьми, стал Архангельск. Здесь и был снят ее первый документальный фильм "Маленькая Катя", - рассказала ТАСС программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

Россия стала одной из главных съемочных площадок Брески, а тема Великой Отечественной войны - основной в ее творчестве. В рамках ретроспективы состоится и российская премьера фильма Гуниллы Брески "Мы все еще здесь". Это фильм о саамской самобытности и культуре, которая стала смыслом жизни для семи молодых саамских художников, которые в конце 1970-х поселились в северной деревне Мазе и начали создавать картины и организовывать выставки. Истории художников дополнены музыкой Йохана Сары, коренной жительницей этой деревни, ставшей известным музыкантом.

О работе фестиваля

Состав жюри основной программы еще формируется. Четыре команды профессионалов от мира кино определят победителей в четырех номинациях: полнометражные, короткометражные и документальные киноработы, фильмы для детей и юношества. Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "Киноархипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.