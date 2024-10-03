Дмитрий Клепацкий снял боевик «Схватка»

17 октября в прокат выходит картина Дмитрия Клепацкого «Схватка» о бывшем спецназовце, который становится телохранителем.

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Андрей (Дмитрий Клепацкий) – бывший спецназовец, который становится телохранителем. Новый день в новом статусе приносит больше проблем, чем побед – герой попадает в засаду и остаётся единственным выжившим, что даёт полиции основания подозревать его в убийстве пятерых человек. Андрей вынужден скрываться и вести собственное расследование, чтобы доказать свою невиновность. В деле неожиданно помогает стриптизёрша Света из местного клуба (Мария Столярова) – девушке нужны деньги на операцию матери, и она соглашается помочь Андрею. В погоню за беглецом пускается наёмный убийца, который спутывает все карты. Перестрелки, бриллианты, яхты – восстановить справедливость поможет лишь трудно обретаемое доверие и готовность бороться до конца.

Режиссёр, сценарист, исполнитель главной роли Дмитрий Клепацкий рассказал: