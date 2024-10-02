Сериал «Шугар» с Колином Фарреллом продлили на второй сезон

Как сообщают журналисты издания Deadline, компания Apple продлила детективный сериал «Шугар» с Колином Фарреллом на второй сезон. Отмечается, что в продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и продолжит искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

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Шоу рассказывает об американском частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. На своём пути герой также раскроет тайны семьи Сигел: как хорошие, так и очень мрачные.

Сэм Кэтлин, Скотт Гринберг и Чип Вуселич выступают в качестве исполнительных продюсеров. Кресло режиссёров сериала заняли Фернандо Мейрелл (фильм «Город Бога») и Адам Арки.

Сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются.